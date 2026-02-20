Quem é mais novo talvez nem imagine, mas houve um tempo em que o carnaval esvaziava Goiânia. Enquanto parte dos moradores se deslocava para o interior ou cidades turísticas do País, a capital entrava em compasso de espera. Ruas vazias, agenda cultural rarefeita e a sensação de que o feriado simplesmente não acontecia. Foi nesse cenário que nasceu o festival Grito Goiânia, pensado justamente para ocupar uma lacuna deixada por uma cidade que parava.\nO cenário atual nem de longe lembra os primórdios do evento, cuja 18ª edição será realizada, neste sábado (21), a partir das 16 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. Inicialmente batizado de Grito Rock, o festival surgiu com identidade claramente ligada ao gênero e suas vertentes. Punk, heavy metal, rock alternativo, pop rock e garagem formavam a espinha dorsal de uma cena que encontrava no evento um raro espaço de visibilidade e encontro durante o feriado. “Era um momento em que Goiânia ficava vazia de tudo”, relembra o produtor musical João Lucas Ribeiro, um dos articuladores do projeto.