“O espetáculo investiga o corpo como território líquido, permeado por memórias, afetos, vertigens e forças que se transformam constantemente”, explica João Paulo Gross, que assina direção e coreografia de MAReAR, novo espetáculo do Ateliê do Gesto. Liderado pelo profissional ao lado de Daniel Calvet, o grupo de dança estreia a sétima obra do repertório neste sábado (13) e domingo (14), no Centro de Artes World Group Center, no Setor Jaó.\nA nova criação em dança contemporânea é resultado de uma pesquisa que nasceu do encontro entre a poética de Clarice Lispector (Água Viva) e o pensamento de Gaston Bachelard (A Água e os Sonhos), que abordam a água como matéria de imaginação, fluxo e instabilidade criadora. Em cena, estarão três intérpretes: Isabel Mamede, Thaís Kuwae e Wanessa Paula.\n“Elas se lançam numa jornada que costura feminilidade, escuta e relações de apoio, embate e sutileza. A dramaturgia se constrói no entrelaçamento desses corpos, como correntes que se cruzam no fundo do mar, criando paisagens de calma, desmedida e transbordamento”, antecipa Gross. O espetáculo apresenta uma fisicalidade que se organiza menos como narrativa linear e mais como fluxo.