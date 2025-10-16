A Cia. Cultural EMCANTAR traz para Goiânia nesta sexta-feira (17), às 20 horas, a turnê nacional do espetáculo Abraço no Planeta, no Teatro Sesi, com ingressos gratuitos disponíveis pela plataforma Santa Bilheteria. A apresentação integra o Projeto Manutenção EMCANTAR 2025, realizado pela Secult e Governo de Minas Gerais – Aqui o Trem Prospera, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio do Sistema Martins.\nA peça, que une música, poesia e teatro em uma criação inspirada no álbum homônimo lançado em 2023, é um convite ao encantamento com a vida e à reflexão sobre a preservação do planeta. Sua força nasce da trajetória poética e ambiental de Marco Aurélio Querubim, fundador e diretor da Cia., que já percorreu de bicicleta o equivalente a mais de duas voltas ao mundo, transformando caminhos e encontros em arte e consciência.