O Ponto de Cultura Sem Nome Cia Teatro oferece uma oficina gratuita de teatro nos dias 2 e 3 de abril, em Goiânia. A atividade é aberta ao público a partir de 10 anos de idade e a programação inclui jogos cênicos, exercícios corporais e vocais, além de práticas lúdicas que estimulam a criatividade e a convivência desde a infância.\nPara participar, os interessados devem comparecer à Escola de Música L’Arte Musicale, no Setor Sul, às 15h, nos dias da oficina. As aulas serão ministradas pela atriz e diretora Cristýane Cabrál, sob a coordenação de Norval Berbari.\nProcissão do Fogaréu completa 281 anos e enfrenta desafios para manter tradição viva\nGoiânia Blues Festival traz à capital grandes nomes da música instrumental\nVariedade de sabores deve marcar a Páscoa neste ano\nA oficina faz parte do projeto Teatro e Cidadania, aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc via edital de fomento a Pontos de Cultura. O projeto já realizou cinco apresentações em escolas públicas e duas oficinas gratuitas no último ano.