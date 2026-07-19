-Treino no Araguaia (1.3434788)\nUm grupo que viajou para o Rio Araguaia viralizou nas redes sociais com vídeo mostrando um treino de musculação em acampamento. “Você vai para o Araguaia, mas não perde o foco”, diz a publicação. A imagem mostra um grupo de mulheres realizando agachamentos com pesos de musculação, em cima de tapetes estendidos sob a areia da praia do Araguaia.\nA atividade foi proposta pelo treinador físico Leonardo Pereira Pimenta, que informou que trabalha com exercícios físicos há 14 anos. “Sou professor e dou aula lá todos os anos no acampamento ilha do Sol”, contou à reportagem.\nTemporada Araguaia: Óleo de cozinha usado é transformado em combustível sustentável e renda para os ribeirinhos\nAragarças tem nascentes de águas quentes que se encontram com o Rio Araguaia\nRio mais cheio muda rotina na temporada do Araguaia