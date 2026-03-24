Depois de conquistar público e crítica no streaming e ser reconhecida em importantes premiações dentro e fora do país, Guerreiros do Sol, terceira novela original Globoplay, será a nova novela das 10 (22 horas) da TV Globo, e estreia no dia 22 de abril, após Três Graças, apresentando ao grande público sua releitura do cangaço. Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, a trama se passa no Sertão das décadas de 1920 e 1930 e é livremente inspirada nas histórias de Lampião, Maria Bonita e de diversos casais de cangaceiros que marcaram o imaginário brasileiro. Na TV Globo, a obra será exibida em 39 capítulos, de segunda a sexta, sempre após a novela das 21 horas.“Uma alegria a estreia de Guerreiros do Sol na TV aberta, depois de uma temporada de sucesso no Globoplay e de prêmios nacionais e internacionais. É um novo ciclo de visibilidade que se inicia e o desejo que a novela tenha um diálogo emocionante e generoso com ainda mais espectadores. Uma história genuinamente brasileira. É o Sertão e o cangaço no horário nobre”, comemora o autor George Moura.Antes de chegar à TV aberta, a novela já havia despertado atenção internacional: foi vencedora do Rose d’Or Awards na categoria melhor novela e finalista do Venice TV Awards na mesma categoria. Além disso, Guerreiros do Sol segue sua trajetória em premiações globais, inscrita também no New York TV e Film Awards e no Cannesseries, cujos finalistas ainda não foram anunciados. No Brasil, a obra também se destacou. No Prêmio APCA 2025, um dos mais tradicionais da crítica nacional, Guerreiros do Sol foi eleita melhor novela e Irandhir Santos recebeu o prêmio de melhor ator.A narrativa acompanha o casal Rosa e Josué, interpretados por Isadora Cruz e Thomás Aquino, dois sertanejos que se transformam em um dos casais de cangaceiros mais famosos de todos os tempos. O pano de fundo é o universo do cangaço, revelado em suas tensões sociais, políticas e afetivas – uma abordagem que dialoga diretamente com temas contemporâneos como desigualdade, gênero, pertencimento e resistência. “A ideia é dar uma dimensão humana do que foi esse momento da nossa história, porque os cangaceiros criaram um modo de viver. E, como contraponto, a gente também conta o que acontece dentro das casas, dentro das fazendas. Esse é um elemento importante e que vai nos dando camadas”, comenta o autor Sergio Goldenberg.Além do casal protagonista, a trama apresenta relações fraternas marcantes: entre Rosa e a irmã Otília (Alice Carvalho) e entre Josué e os irmãos Milagre (Ítalo Martins) e Sabiá (Vítor Sampaio). No centro dos conflitos está Arduíno, vivido por Irandhir Santos.O elenco reúne ainda José de Abreu, Alexandre Nero, Alinne Moraes, Daniel de Oliveira e Nathalia Dill, além de um expressivo número de atores nordestinos como Isadora Cruz, Thomás Aquino, Irandhir Santos, Marcélia Cartaxo, Alice Carvalho, Luiz Carlos Vasconcelos, Augusta Ferraz, Pedro Wagner Silva, Kelner Macedo, Rodrigo Garcia e Ênio Cavalcante. “Ter um grande número de atores nordestinos no elenco foi uma prioridade para a gente. Eles trazem a atmosfera do Nordeste para dentro do set”, avalia o diretor artístico Rogério Gomes.Guerreiros do Sol é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com colaboração de Claudia Tajes, Mariana Mesquita, Ana Flávia Marques, Dione Carlos e Marcos Barbosa. Frederico Pernambucano de Mello, autor do livro homônimo, é consultor de pesquisa e conteúdo. A obra tem direção artística de Rogério Gomes, direção de João Gomes e Thomaz Cividanes, produção de Juliana Castro e direção de gênero de José Luiz Villamarim.