O Altas Horas deste sábado (14) reúne música, novos projetos e histórias de vida. Serginho Groisman recebe Eliana, que fala sobre seu novo programa dominical na TV Globo, com estreia neste domingo (15); Guilherme Arantes, que celebra 50 anos de carreira; a dupla AnaVitória, que completa 11 anos de trajetória na música; Waldemar Dalenogare, crítico de cinema e pesquisador especializado no Academy Awards; e Marcos Rossi, palestrante e influenciador diagnosticado com a Síndrome de Hanhart.\nEliana comenta a proposta do Em Família com Eliana, que traz visitas às casas de artistas e uma competição musical entre famílias de diferentes regiões do País. “Eu vou visitar a casa de famosos, queremos saber quem é essa pessoa na sua essência no núcleo familiar. Também vamos buscar no Brasil a fora as famílias mais talentosas musicalmente falando”, diz. A estreia acontece neste domingo, às 14h20.