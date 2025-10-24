Não foram poucas as vezes em que Frankenstein, o clássico gótico da inglesa Mary Shelley, inspirou cineastas a adaptar o romance para as telas. Em geral, a história do cientista que sonha criar um homem imortal, mas acaba gerando um monstro, costuma compreensivelmente render filmes de horror. Mas não parece ter sido o caso do diretor mexicano Guillermo del Toro, cuja versão fílmica de Frankenstein está em cartaz nos cinemas e, no dia 7 de novembro, na Netflix. O cineasta prefere referir-se ao longa como um “filme de família”.“Eu o vejo assim: uma história sobre ser pai e ser filho”, disse o cineasta, no último Festival de Veneza, em setembro, quando apresentou o longa a jornalistas. “Por definição de gênero, seria de fato um filme de terror ou ficção científica. Eu adoro e produzo obras assim, não tenho problemas com isso, mas o que tento fazer é tornar essas histórias bem pessoais e biográficas.”Del Toro diz que sua versão para a trama de Shelley tem muitos traços de sua própria vida. Na história que ele apresenta, Victor Frankenstein foi criado por um pai severo e se torna um cientista obcecado com a ideia de criar um ser humano em laboratório. Junta pedaços de pessoas mortas, aplica a eles um tipo de energia vital e consegue o impossível: faz surgir uma criatura quase humana, embora com traços de monstruosidade.Mas o “pai” do novo ser logo o renega, achando que suas imperfeições eram maiores do que suas virtudes. O “filho” entra em conflito com quem o trouxe ao mundo, reproduzindo a relação que o próprio cientista havia tido com seu pai.“Se eu tivesse realizado o filme quando tinha menos de 40 anos, teria feito uma obra sobre a relação entre mim e meu pai, de certa forma. Aí teria sido o filme de um ‘filho’. Mas meus próprios filhos nasceram, então fui parando de me comportar como o ‘filho do meu pai’ e passando a ser ‘o pai dos meus filhos’. Então foi melhor fazer agora”, diz Del Toro, que já tinha a ideia de adaptar a obra havia décadas.Sua versão faz várias alterações no texto que Shelley publicou em 1818. A começar pelo pai de Victor, que no livro era um homem afável e bondoso, mas que no longa é bastante violento e exigente. Isso explica uma espécie de jogo de espelhos entre pai, filho e a criatura.“Esse é um livro e um mito que está enraizado em mim desde que eu era criança. Ele define quem eu sou. Quanto mais você sabe sobre Mary Shelley, mais percebe que o romance é profundamente autobiográfico, então pensei que o único compromisso que poderia ter assumido é o de tornar o filme profundamente autobiográfico”, afirma Del Toro.O cientista é vivido por Oscar Isaac, que faz um personagem menos amargurado e um bocado mais perverso do que o do livro. A produção andava a todo vapor quando o astro que interpretaria o monstro, Andrew Garfield, abandonou o projeto, priorizando outro compromisso. O papel ficou com Jacob Elordi, que mal podia imaginar a trabalheira que teria em suas poucas semanas de preparo.Para começar, havia a complexidade natural do personagem, que traz uma alta dose de doçura e inocência, mas também uma imensa revolta - ele precisa, ainda, passar por um processo de aprendizado até de locomoção, de um ser que vem ao mundo com partes do corpo já calejadas, mas com falta de conhecimento sobre como articulá-las, como se fosse um bebê.“A criatura traz em si dor, esperança, sofrimento e alegria extrema, tudo ao mesmo tempo. Tudo isso em cada pequeno músculo que tem nos dedos dos pés, atrás do globo ocular, na alma. Como você transforma isso em algo físico? Eu trabalhei com um ótimo treinador de butô, que é uma espécie de dança dos mortos japonesa”, conta o ator.Elordi também mostra que ver cinema mudo o ajudou bastante. “Prestei muita atenção aos gestos dos atores nesses filmes, porque eles tinham que contar a história toda com seus movimentos. Teve ainda o casaco do personagem, a maneira como as próteses pesavam e puxavam para trás. De alguma forma, tudo meio que se encaixou.”