Quando perguntado o que o Brunno Veiga de 15 anos atrás acharia do disco que está prestes a lançar, o goiano ri antes de responder. “Acho que ele iria pirar. Desde mais novo eu sempre curti muito as carreiras solo dos músicos que me influenciaram, então esse álbum também vem como uma realização pessoal, de gravar e produzir algo que revela minhas experiências”, explica um dos fundadores da banda goiana Overfuzz, nos palcos desde 2010 e hoje um dos nomes mais duradouros do rock autoral em Goiás.\nO álbum A Outra Face, oito faixas inéditas gravadas com Thiago Ricco no baixo, Rodrigo Andrade na bateria e Arthur Ornelas nos teclados, estreia ao vivo na quinta-feira (18) no Shiva Alt Bar. No streaming, o trabalho já está disponível para audição. É o primeiro disco inteiramente conceitual e em português de Brunno, uma virada que ele mesmo define como algo mais maduro. “Esse álbum carrega uma idealização diferente, com uma proposta estética mais pessoal e, de uma certa forma, mais madura, refletida até mesmo na própria produção musical, que incluiu olhares mais analíticos e trabalhos com novas camadas de texturas e ambientações”, define.