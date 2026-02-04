Cantor aproveitou folga para curtir a noite em um bar na capital (Arquivo pessoal/ Barbara Siqueira e Reprodução/Redes Sociais)\nGusttavo Lima atendeu fãs e tirou fotos durante sua folga na segunda-feira (2) em um bar de Goiânia. O cantor sertanejo foi elogiado pelo carisma ao cumprimentar os fãs em seu tempo livre no estabelecimento localizado no Setor Sul.\nAo POPULAR, uma fã que teve a oportunidade de conhecer Gusttavo, Barbara Siqueira, de 35 anos, contou como foi a experiência. Segundo ela, o cantor foi “muito simpático e solícito com todos. É muito bom você estar em um ambiente descontraído e de repente ver um artista reconhecido nacionalmente usufruindo como você”.\n-Video: Gusttavo Lima (1.3369603)\nA presença do cantor no bar foi respeitada pelos clientes do estabelecimento que, de acordo com a empreendedora, deixaram ele à vontade para aproveitar a noite.