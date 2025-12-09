-gusttavo_lima_canta.mp4 (1.3347403)\nGusttavo Lima surpreendeu os convidados de um casamento ao cantar na cerimônia que aconteceu na cidade de Nova Lima, próximo a Belo Horizonte (MG). O cantor, que também é conhecido por ser o Embaixador e uma das maiores vozes do sertanejo nacional, trocou os palcos grandiosos dos festivais por um cenário mais intimista.\nGusttavo, que também era padrinho do casal, organizou a surpresa com o noivo e protagonizou um momento emocionante para os convidados. O embaixador cantou a música '60 segundos', que é um dos seus grandes sucessos e também é uma das favoritas dos noivos Bruno e Bruna.\nGusttavo Lima mostra passeio em família em caminhão relíquia; vídeo\nCantor lembra quando foi barrado por segurança de evento ao chegar para show com carro velho\nCantor mirim que já cantou com Leonardo e participa de novela gravada em Goiás