-Vídeo: Gusttavo (1.3431904)\nO cantor Gusttavo Lima surpreendeu o público da Expo Rio Verde ao chamar o filho Samuel Lima, de 7 anos, para dividir o palco durante sua apresentação na noite de quinta-feira (9). O momento, que encantou os fãs e chamou a atenção nas redes sociais, ocorreu no Parque de Exposições Garibaldi da Silveira Leão, no sudoeste de Goiás, onde o "Embaixador" era a principal atração da noite (confira o vídeo acima).\nO encontro de gerações entre o sertanejo e o filho foi marcado pela cena de carinho diante de uma multidão. Abraçado ao pequeno, o artista cantou um trecho da música "Bloqueado", um dos sucessos de seu repertório.\nO público presente na exposição aplaudiu e interagiu com Samuel. Nas redes sociais, os comentários destacaram o desempenho do sertanejo no show. "Foi top!", escreveu um fã. "Foi perfeito!", destacou outro internauta.