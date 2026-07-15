-Gusttavo Lima (1.3433292)\nO cantor Gusttavo Lima surpreendeu os goianienses com uma aparição inesperada em um famoso bar da capital. Durante o show, o sertanejo reviveu um meme criado durante live na pandemia, em que ele confunde a letra da música ‘Atrasadinha’, de Felipe Araújo.\nNo vídeo, é possível ver que Gusttavo Lima tenta entrar na música durante o refrão, mas se esquece da melodia correta e confunde com a música ‘Amor da Sua Cama’, também gravada por Felipe Araújo.\nDurante a pandemia da Covid-19, período que os cantores precisaram se reinventar, Gusttavo Lima e outros sertanejos movimentaram a internet e os fãs com as lives de shows.\nMenino cobra promessa de Gusttavo Lima e surpreende cantor com a voz; vídeo\nO vídeo foi registrado pelo publicitário Gabriel Borges, que já acompanha o trabalho de Gusttavo Lima há muitos anos. "Ele (Gusttavo Lima) foi gravar um clipe de uma música com a Priscila Senna, que faz parte do escritório dele", explicou.