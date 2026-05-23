O cantor Gusttavo Lima divulgou um vídeo em suas redes sociais em que compartilhou a realização do sonho de adquirir um trator. Na filmagem, o sertanejo explica que seu pai trabalhava em um veículo igual. “Corria longe atrás de um desse aqui, só para sentir o cheiro da fumaça”, conta.\nSegundo o cantor, ter um trator sempre foi seu maior sonho. “Esse aqui foi o meu maior sonho, de toda a minha vida, de toda a minha infância, era ter um bichinho desse aqui. Meu pai trabalhava em um desse", explicou o sertanejo.\nNa filmagem, Gusttavo Lima mostra o veículo com mais detalhes e finaliza o vídeo animado, dando marcha no trator em sua fazenda, que está localizada em Bela Vista, na Região Metropolitana de Goiânia. "Olha que pancada o meu meio de transporte! Ahn? Mil novecentos e... não tem ano não! Já foi o tempo que contava o ano. Agora conta histórias", brincou.