O cantor sertanejo Gusttavo Lima promete um evento inesquecível para os goianos neste sábado (6), com O Embaixador Classic, show em que o artista apresenta grandes sucessos da carreira acompanhado por uma orquestra. No palco, montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, um passeio pela sua trajetória com hits como Inventor dos Amores, 60 Segundos, Cem Mil, Desejo Imortal, A Noite, Hora de Amar, Morar Nesse Motel e Quando a Chuva Passar. “Para Goiânia, sempre procuro proporcionar uma experiência maior ao público”, adianta, em entrevista ao POPULAR. Gusttavo Lima também anuncia exclusivamente novidades, como a volta do Buteco em 2026 e a gravação de uma parceria com Luis Fonsi, do hit Despacito. Antes do dono da festa, já foram anunciados na programação Eduardo Costa e o bem-sucedido projeto Cê Tá Doido - bastante elogiado na Festa do Peão de Barretos - que traz Ícaro e Gilmar, Panda e Humberto e Ronaldo.