O cantor Gusttavo Lima foi surpreendido na manhã desta quarta-feira (3) pelos filhos, Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 9, que apareceram com um bolo especial para comemorar o aniversário do sertanejo. O momento foi registrado pela esposa, a modelo Andressa Suita, e compartilhado em suas redes sociais (assista acima).
Na gravação, os meninos surgem sorridentes levando juntos o bolo, que trazia o nome de Gusttavo escrito em vermelho e um desenho inspirado na mansão da família. "Parabéns, amor. Te amamos!", escreveu Andressa na legenda da publicação.