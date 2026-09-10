Show de Gusttavo Lima em Goiânia tem uma regra quase informal: tem hora para começar, mas não para terminar. Ainda mais quando se trata do Buteco, festival conhecido pela longa duração e que retorna ao calendário após pausa de um ano. O Embaixador comanda a festa neste sábado (12), com abertura dos portões às 15 horas, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Para marcar essa retomada, o anfitrião preparou uma verdadeira maratona musical na programação com shows de Leonardo, João Bosco e Vinícius, Calcinha Preta, Priscila Senna e Diego e Victor Hugo.\n“Com toda certeza, faremos um grande espetáculo, como a galera de Goiânia merece. O público estava pedindo demais por essa volta do Buteco e não poderíamos escolher outra cidade para marcar o retorno”, adianta Gusttavo Lima, em entrevista ao POPULAR. “Como já esperado, estamos trazendo uma estrutura ímpar, muita tecnologia e um time de convidados de primeira para proporcionar aos fãs uma experiência verdadeiramente única. Vamos relembrar tudo o que vivemos com o festival nas mais de 100 edições que realizamos e celebrar essa volta no melhor estilo”, completa.