-Vídeo: Gusttavo Lima mostra passeio em família em caminhão relíquia (1.3341709)\nUm momento entre a família Lima fez qualquer apaixonado por automóveis antigos suspirar. Ao lado de Andressa Suita e dos filhos, Gabriel e Samuel, Gusttavo Lima surgiu em um passeio pra lá de especial a bordo de um caminhão Mercedes-Benz 1111, ano 1969 — uma verdadeira relíquia automotiva, apelidado por internautas de "muriçoca".\nO vídeo, gravado por Andressa na pista de pouso da fazenda da família, mostra as crianças empolgadas e sorridentes enquanto aproveitam cada segundo da aventura com os pais. Gusttavo, por sua vez, dirige o caminhão com a descontração que sempre marca os momentos em família. O clima simples e leve conquistou o público nas redes sociais.\nCantor lembra quando foi barrado por segurança de evento ao chegar para show com carro velho