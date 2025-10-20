O cantor Gusttavo Lima negocia a venda da BaladAPP, empresa de venda de ingressos online para shows e eventos, para a Ticketmaster Brasil. Ao POPULAR, a assessoria do sertanejo confirmou a negociação e informou que a parceria está em fase preliminar, aguardando aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).\nA empresa foi fundada em novembro de 2014 e tem sede no Setor Marista, em Goiânia. O POPULAR questionou o Cade sobre o processo de venda e o conselho informou que, por enquanto, a negociação tem apenas o edital de publicidade da operação.\nGusttavo Lima ganha bolo dos filhos para comemorar o aniversário; vídeo\nGusttavo Lima será o embaixador da Ficomex 2025\nA Ticketmaster foi fundada em 1976 e vende ingressos para eventos com atrações internacionais, como o festival Lollapalooza, e se descreve como líder mundial em entretenimento ao vivo. O POPULAR entrou em contato com a Ticketmaster para saber se a empresa vai se posicionar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.