- colecionador_daqui_antigo.mp4 (1.3456078)\nLocalizada no setor Jardim Europa, em Goiânia, uma hamburgueria tem se destacado e feito sucesso por sua impressionante coleção de brinquedos antigos. Além de servir hambúrgueres no período da noite, o estabelecimento virou ponto de encontro obrigatório para admiradores de itens colecionáveis. Segundo o proprietário, o espaço atrai turistas do país inteiro, o que o motiva a expandir continuamente seu acervo dos mais diversos artefatos.\nAo POPULAR, o proprietário da hamburgueria, Rogério Silva, de 48 anos, contou que coleciona há mais de três décadas e se considera um grande entusiasta da prática. Ele destacou que possui mais de 36 coleções completas, reunindo desde carrinhos de brinquedo e álbuns de figurinhas até bonecos e bonecas de porcelana.\nComecei a colecionar meu álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 1993 e, de lá para cá, nunca parei. Já as motinhas, miniaturas de carrinhos e action figures, comecei a colecionar em 2004", contou o colecionador.