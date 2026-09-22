-rick_local (1.3459057)\nO helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, foi encontrado nesta terça-feira (22), porém, não há sobreviventes, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. As inforamações foram apuradas pelo g1. Segundo a corporação, cinco corpos foram localizados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici. (Veja imagens dos destróços da aeronave acima).\nTambém estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave, identificados pela empresa somente como Antônio e Leopoldo, respectivamente, conforme a apuração do g1.\nCantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares (Reprodução / Redes sociais)\nNa segunda-feira (21), o sertanejo chegou a publicar um vídeo embarcando em um jatinho Cessna 525, na companhia do empresário Bruno Avelar, no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, com destino a Santa Catarina (assista ao vídeo abaixo).