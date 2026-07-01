-Vídeo - Cirurgia Henrique (1.3428148)\nO cantor Henrique, da dupla com Juliano, que passou por uma cirurgia de emergência em Goiânia, sentiu dores durante um show em Petrolina, no estado de Pernambuco. A informação foi divulgada pela assessoria dos artistas (leia a nota ao final do texto). O sertanejo já recebeu alta e segue a recuperação em casa, onde deve permanecer de repouso até a próxima quarta-feira (8).\nSegundo a assessoria, Henrique realizou a apresentação no último sábado (27) com intenso desconforto. Depois, procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na capital goiana, com fortes dores na virilha. Após avaliação médica, no domingo (28), a equipe decidiu fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal em ambos os lados da virilha, procedimento conhecido como herniorrafia inguinal bilateral.