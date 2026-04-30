Palmeirópolis é uma cidade com cerca de 7 mil habitantes no sul do Tocantins. Não tem arena, não tem gravadora e nenhum atalho para o estrelato. Foi de lá que saíram Ricely e Édson Júnior, os irmãos que o Brasil conhece como Henrique e Juliano, carregando na bagagem o sonho de viverem da música. Neste sábado (2), eles sobem ao palco montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, para abrir a etapa de grandes capitais da turnê Manifesto Musical. O show começa às 14h, com abertura de Léo Foguete e Felipe e Rodrigo.\nA apresentação tem caráter especial por abrir o calendário da turnê em grandes capitais e chega a Goiânia com o peso de quem já provou que o projeto é maior do que qualquer projeção. No início deste ano, Henrique e Juliano se tornaram a primeira dupla sertaneja a esgotar ingressos para o Maracanã, cantando para mais de 60 mil pessoas no maior estádio do País. Antes disso, eles já haviam esgotado três datas consecutivas no Allianz Parque, em São Paulo, feito inédito para qualquer artista brasileiro no palco da arena paulistana.