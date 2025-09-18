Com mais de 15 anos de carreira, os mineiros Henry e Klauss apresentam o espetáculo lllusion Show - Uma Jornada Mágica a partir desta sexta-feira (19), às 20h30, no Teatro Rio Vermelho. Combinando ilusionismo moderno, efeitos visuais de última geração e trilha sonora original, o show se destaca pela experiência sensorial. Os artistas ainda seguem com a peça no sábado (20), às 17h e 20h, e domingo (21), às 15h.\nA dupla coleciona prêmios nacionais e internacionais e é recordista mundial após ficar quatro horas levitando em um dos pontos mais movimentados do Brasil: a Avenida Paulista, em São Paulo. Os artistas, que ficaram famosos depois de participarem do quadro no Fantástico (TV Globo), são mestres em desafiar o impossível de forma tecnológica. Já se apresentaram em mais de 20 países e impactaram mais de 2,5 milhões de pessoas por meio de seu trabalho.