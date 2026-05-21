Em uma viagem pelo sertão nordestino, o Globo Repórter desta sexta-feira, dia 22, apresenta histórias de coragem, contradições e memória que atravessam gerações. A edição percorre cenários marcados pelo cangaço, movimento que surgiu no início do século XX e até hoje desperta interesse dentro e fora do Brasil. Com reportagens de Bianka Carvalho, o programa resgata as origens do movimento e revisita personagens que ajudam a compreender um dos capítulos mais complexos da história brasileira.\nUm dos destaques da edição é o Raso da Catarina, no sertão da Bahia, região de quase 100 mil hectares de vegetação árida e espinhosa que serviu de esconderijo para bandos cangaceiros. O historiador e escritor Frederico Pernambuco de Mello explica que o fenômeno do cangaço está profundamente ligado ao imaginário sertanejo. “É um épico à flor da pele, como um romance de cavalaria adaptado à realidade do sertão”, afirma. Segundo ele, o contexto cultural da época ajudava a legitimar práticas de vingança, frequentemente usadas como justificativa para a violência.