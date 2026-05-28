Poucos nomes da moda contemporânea brasileira atravessaram tantas linguagens e transformações quanto Alexandre Herchcovitch. Dono de uma trajetória que ajudou a consolidar a moda autoral brasileira no cenário internacional, o estilista desembarca em Goiânia nesta sexta-feira (29) para participar da Semana da Moda Goiana 2026, que desde o início da semana ocupa a Casa da Indústria, no Setor Leste Vila Nova.\nO paulistano promove a palestra keynote intitulada Da Passarela à Indústria: O Que Move a Moda Hoje, às 14 horas, com entrada gratuita, no Auditório João Bênnio. O encontro integra a programação da Semana da Indústria, promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por meio da Câmara Setorial da Moda (Casmoda), e propõe uma reflexão sobre os caminhos contemporâneos da moda.