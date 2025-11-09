Falta de ar, cansaço excessivo e inchaço nas pernas e tornozelos são alguns sinais de alerta para a hipertensão arterial pulmonar (HAP). Na novela Três Graças (Globo), a personagem Lígia, interpretada pela atriz Dira Paes, enfrenta a batalha silenciosa contra essa condição rara, grave e pouco conhecida. A doença, que exige atenção especializada, eleva a pressão nas artérias responsáveis por levar o sangue do coração aos pulmões, podendo causar sobrecarga e insuficiência do ventrículo direito. Assim como na ficção, na vida real a descoberta do problema pode chegar tarde e mudar para sempre a forma de lidar com o corpo e a rotina.\nA médica Mariana Siqueira Campos de Deus, de 26 anos, descobriu a hipertensão arterial pulmonar após desmaiar em uma corrida de rua. Ela já vinha sentindo cansaço e falta de ar, sintomas que atribuía ao ritmo intenso da residência em ginecologia e obstetrícia. Por ser da área da saúde, conseguiu um diagnóstico rápido, confirmado por cateterismo quatro meses depois. “O medo e a incerteza marcaram o início da doença, agravados pela dificuldade de realizar atividades simples”, conta.