Os fãs da cena eletrônica têm encontro marcado na Hipnotrance 2025, que acontece neste sábado (13) e domingo (14), em Goiânia, com o festival Sons da Natureza. Serão 22 horas ininterruptas de psytrance, com 19 artistas: 8 nomes internacionais, 7 atrações de outros estados e 4 representantes da cena local.\nA pista principal contará com estrutura 100% coberta e capacidade para até 10 mil pessoas. Entre as atrações internacionais confirmadas estão: Captain Hook (Israel), Liquid Soul (Suíça), Ghost Rider (Israel), Siloka (França), Major 7 (Israel), Omiki (Israel), Menumas (Israel) e Outsiders (Israel).\nDo Brasil, nomes de referência na cena também compõem o line-up: Zahar, Altruism, Atropp, Synthatic, Technologic, Swarup, Vermont e Sabedoria (DF). A programação destaca ainda talentos goianos, com Montech, Mental Control e ArkadIA.