Berço da música sertaneja no Brasil, Goiânia será palco de um encontro raro, carregado de memória afetiva e significado. Neste sábado (9), o Estádio Serra Dourada recebe Histórias – O Show do Século, uma celebração que reúne, em um único palco, as duplas Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano e os cantores Leonardo e Daniel. A promessa é emocionar milhares de fãs de quatro dos maiores nomes da música sertaneja.\nA turnê, anunciada em fevereiro de 2025, percorre cinco capitais emblemáticas para o gênero, com estrutura de festival, repertório clássico e momentos de nostalgia. A estreia foi em Brasília, no dia 10 de maio, na Arena BRB – Estádio Nacional Mané Garrincha, e Goiânia é a segunda parada. Depois, o espetáculo segue para São Paulo (23 de agosto, no Allianz Parque), Belo Horizonte (11 de outubro, na Arena MRV) e Curitiba (1º de novembro, na Ligga Arena). Em algumas datas, o line-up é reforçado com participações especiais, como Victor e Leo e César Menotti e Fabiano.