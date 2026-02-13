Se o carnaval tivesse assinatura, no Largo do Rosário ela viria em forma de caricatura, com traço firme, sorriso largo e uma pitada de ironia. Homenageado da 20ª edição da festa na cidade de Goiás que acontece neste sábado (14), Jorge Braga é celebrado no território onde sempre brilhou, entre marchinhas, fantasias e gargalhadas compartilhadas.\nEste será o primeiro carnaval sem sua presença física na antiga Vila Boa, mas dificilmente será uma festa sem ele. Jorge não apenas participava do evento, ele coreografava afetos, organizava turmas, criava personagens e transformava cada aparição em acontecimento.\nMineiro de nascimento e goiano por escolha, o cartunista atravessou ditadura, redemocratização e a virada do milênio com o lápis atento ao tempo presente. No entanto, era em fevereiro, mês em que nasceu, que sua arte parecia sair do papel e ganhar corpo nas ruas, misturando crítica e confete com a mesma naturalidade.