Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que a Lua Cheia pode facilitar ajustes para equilibrar os relacionamentos, demandando maturidade e diálogo. Existe possibilidade de transformação nas parcerias, com consciência e visão de futuro. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua Cheia fortalece questões ligadas à rotina, trabalho e saúde, o que pode sugerir uma boa oportunidade para ajustes no dia a dia e lidar com desafios práticos e de comunicação. Além disso, há uma chance para mudanças significativas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um aumento da expressão criativa com a Lua Cheia. Pode ser um bom momento para selecionar pessoas próximas e gerenciar as finanças. A diversidade cultural pode ajudar nos ajustes interpessoais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que a Lua Cheia pode trazer uma busca pela conexão com o lar. No entanto, evite atrasos na carreira equilibrando as demandas familiares com as profissionais. Aproveite este momento para aprimorar suas ambições, já que a Lua e Plutão em harmonia favorecem isto. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um período de mais expressividade com a Lua Cheia vibrando na área das ideias. Pode haver impulso nos diálogos e demanda por coerência para defender seus interesses, sem se perder em fantasias, dada uma tensão com planetas como Júpiter, Sol, Saturno e Netuno. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a Lua Cheia indica a necessidade de atenção na gestão financeira, pedindo disciplina e organização. Desafios podem abrir chances para mudanças e exigirão sagacidade. No amor, o céu sugere que possa ser um bom momento para transformar a realidade do seu romance. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um período de maior expressividade emocional e foco nas próprias necessidades, contrastando com as exigências dos relacionamentos. Com inteligência, concilie esses fatores. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que descontentamentos pessoais podem ser mais evidentes, potencialmente afetando a rotina e obrigações. Buscar um momento de sossego pode contribuir para se manter equilibrado. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que as demandas sociais podem despertar seu lado solidário, mas é importante estabelecer limites para garantir o equilíbrio entre o coletivo e o individual. As interações podem trazer transformações, com a harmonia entre Lua e Plutão. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica fortalecimento na área profissional, refletindo no estado emocional. Atenção às responsabilidades que assume, pois há tensão com Sol, Saturno, Netuno e Júpiter. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que seus sonhos podem começar a se realizar, com a Lua Cheia trazendo expansão e transformação para seus planos de vida, em harmonia com Plutão. É melhor manter suas ambições sob sigilo para evitar intervenções externas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um crescimento na intensidade das emoções com a Lua Cheia na área íntima. Isso pode causar divergências nos relacionamentos devido à tensões com Sol, Saturno, Netuno e Júpiter. Busque autocontrole e pense em como se livrar de laços abusivos.