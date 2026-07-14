Áries (21/03 - 19/04)Para Áries, o encontro entre Lua e Júpiter sugere um tempo de apreciação das coisas boas na companhia dos amigos. Por outro lado, manter a segurança e a consciência dos limites pode ser importante, graças ao desafio que esta dupla enfrenta com Plutão. Touro (20/04 - 20/05)Para quem é do signo de Touro, o céu indica que um olhar criativo para as questões domésticas pode trazer prazer na administração dos deveres. É uma boa hora para equilibrar a vida pessoal com a profissional. Gêmeos (21/05 - 20/06)Signo de Gêmeos, o céu indica que ideias ousadas podem surgir a partir do encontro Lua-Júpiter na área comunicativa, colaborando para seu desempenho em tarefas mais complexas intelectualmente. O desafio poderá ser equilibrar inovação e um ambiente nem sempre propício ao seu crescimento, já que a dupla citada se contrasta com Plutão. Câncer (21/06 - 22/07)O céu sugere que o signo de Câncer pode encontrar oportunidades para investir e diversificar seus recursos. Porém, é recomendado cautela para não se endividar demais, devido à oposição de Lua e Júpiter com Plutão. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que é um bom momento para impulsionar projetos pessoais e valorizar suas habilidades na área profissional. Recomenda-se cautela ao tratar de assuntos estratégicos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica a possibilidade de mudança na forma como lida com os desafios. Examine os acontecimentos sem se apegar a frustrações e assuma o controle. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o encontro entre Lua e Júpiter na área das amizades indica possibilidade de abrir-se a novas parcerias em projetos promissores. Tome cuidado, porém, com compromissos desconhecidos, especialmente financeiros. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica renovação na área profissional, podendo ser hora de se dedicar a projetos com perspectivas promissoras. Invista tempo para analisar as chances antes de se envolver para evitar riscos desnecessários. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma nova percepção sobre a vida, apontando um comprometimento com o coletivo. No entanto, o cuidado com idealizações inflexíveis é importante, dado certas tensões com Plutão. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, pode ser um bom momento para renovar laços íntimos e fortalecer a confiança mútua. Com a Lua e Júpiter em conjunção, indicam um período de cautela com exposições e finanças. Aquário (20/01 - 18/02)Visão geral para signo de Aquário: Parcerias podem ganhar força e benefícios mútuos podem surgir, mas planejamento é necessário ao lidar com mudanças. No amor, valorize a cumplicidade e busque soluções sinceras para conflitos. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que para o signo de Peixes é momento de dinamização do cotidiano com ideias inovadoras, tornando as atividades prazerosas. Há chance de uma melhor estruturação do dia a dia.