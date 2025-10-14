Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que é um dia desafiador para o signo de Áries devido à irritabilidade e tendência a reações impulsivas. A Lua na área social tensiona com Mercúrio e Marte na área íntima, sugerindo moderação emocional e discrição social. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que a possibilidade de oscilações de temperamento pode ficar em primeiro plano, especialmente na área dos relacionamentos. Pode ser um bom momento para respeitar o espaço e intimidade de cada um. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a Lua na área de comunicação indica momentos de tensão com Mercúrio e Marte na área cotidiana. Isto pode criar situações impulsivas que podem dificultar a expressão de ideias e o convívio. É aconselhável manter a discrição sobre seus interesses, especialmente se o ambiente não for favorável, e exercitar a diplomacia. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que deve-se controlar a impulsividade em desejos imediatos, pois pode haver chances de apuros financeiros. Uma pausa para reflexão antes de decisões é sugerida. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão nesta quarta-feira, o céu indica possíveis tensões na área familiar. Existe uma chance de comportamento dominante e intolerância no dia a dia. Recomenda-se canalizar essa energia em atividades físicas, como esportes, e manter a calma. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica certa vulnerabilidade emocional devido à Lua passando pela área de crise e formando quadros com Mercúrio e Marte. As mudanças podem ser desafiadoras, então é essencial manter a imparcialidade e não alimentar frustrações. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um forte vínculo com os amigos e o círculo social. Aconselha-se cuidado ao embarcar em projetos coletivos, avaliando antes possíveis riscos. No amor, há chance de harmonia ao compreender melhor seu par, ao invés de focar em contratempos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para redefinir prioridades e estratégias na área de trabalho. Evite riscos desnecessários ao ignorar responsabilidades. Se organize e trace metas realistas. No amor, dedique mais atenção à sua relação, pois há chance de fragilidade. Coloque a relação como prioridade para fortalecer o convívio. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a quarta-feira indica desafios na área espiritual e de crises. O céu sugere cuidado com abordagens impulsivas e uma avaliação crítica das informações ao seu redor. No campo afetivo, pode ser um bom momento para rever sua postura e manter o diálogo frequente. Fique atento às mudanças no convívio. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase de contínuo exame e diplomacia entre vida privada e pública. Privilégie encontros pontuais e atividades econômicas, expondo-se ao mínimo. No amor, o dia sugere maior autoconfiança para resolver problemas da relação. Encare os obstáculos com coragem. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma instabilidade nas parcerias de trabalho, demandando inteligência emocional e habilidade de negociação. Evite confundir assertividade com agressividade. Peixes (19/02 - 20/03)Com a Lua tensionada na área da rotina, o signo de Peixes pode sentir seu emocional sendo desafiado, levando-o a refletir sobre sua fé em si mesmo e na vida. O céu indica que pode ser um bom momento para cuidar da sua saúde e buscar equilíbrio.