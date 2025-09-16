Áries (21/03 - 19/04)A tensão entre Lua e Plutão ressalta a importância de rever condutas no meio social, buscando mais reserva e discrição quanto à vida pessoal. O objetivo é reduzir a interferência de terceiros em seus assuntos, respeitando sua intimidade e necessidades emocionais. Touro (20/04 - 20/05)Lua e Plutão tensionados no eixo família-trabalho indicam situações que podem desestabilizar rotinas pessoais e profissionais. Em vez de resistir às mudanças, cultive calma e resiliência para compreender os cenários e adaptar-se a eles da melhor forma possível. Gêmeos (21/05 - 20/06)A tensão entre Lua e Plutão no campo das ideias alerta para a necessidade de manter equilíbrio diante da pressão intelectual que surge agora. Em vez de iniciar combates, busque compreender a perspectiva dos outros e se coloque no lugar deles para entender melhor. Câncer (21/06 - 22/07)Lua e Plutão tensionados no setor patrimonial sugerem fase delicada na área financeira, com imprevistos que tiram sua segurança e afetam o orçamento. Convém agir de forma preventiva, evitando gastos e poupando recursos, além de preservar equilíbrio emocional. Leão (23/07 - 22/08)A tensão entre Lua e Plutão anuncia atritos interpessoais causados por disputas de poder e atitudes controladoras. Para neutralizar tais desgastes, é essencial praticar a empatia de forma contínua, além de investir em posturas solidárias e atitudes mais brandas. Virgem (23/08 - 22/09)Questões do passado mal elaboradas tendem a ressurgir, atrapalhando sua relação com o presente e interferindo na gestão do cotidiano e no trato com colegas e familiares. Reserve momentos de recolhimento e autocuidado, aproveitando a harmonia trazida por Netuno. Libra (23/09 - 22/10)Lua e Plutão em tensão no setor social indicam riscos de atritos com amigos e choques de interesses em discussões. É possível sentir-se invadida por posturas competitivas e desgastantes. Valorize grupos mais seletos e compartilhe momentos prazerosos com eles. Escorpião (23/10 - 21/11)Lua e Plutão pedem ajustes entre vida familiar e profissional, pois o excesso em qualquer campo tende a tornar o dia a dia estressante. Ainda que seja desafiador alcançar imparcialidade, procure manter serenidade e não se deixar dominar pelas tensões. Sagitário (22/11 - 21/12)Lua e Plutão tensionados no eixo da comunicação sugerem choques de ideias e contrastes ideológicos que afetam a vida em grupo. Pode haver dificuldades em processar experiências sociais. Busque aliviar pressões priorizando o lazer e os momentos de descanso. Capricórnio (22/12 - 19/01)Lua e Plutão tensionados no campo financeiro trazem à tona preocupações ligadas a gastos inesperados que afetam o orçamento. Convém rever as prioridades e reduzir despesas, para preservar o equilíbrio material e garantir saúde financeira nos próximos dias. Aquário (20/01 - 18/02)Lua e Plutão entram em tensão entre o setor de relacionamentos e seu signo, trazendo instabilidades emocionais nas interações próximas. As diferenças tendem a pesar, mas não as trate com rigidez. Procure acolher visões distintas sem preconceito, com abertura e solidariedade. Peixes (19/02 - 20/03)Lua e Plutão em tensão no eixo cotidiano-crise pedem enfrentamento das fragilidades dos vínculos diários, que acabam interferindo no bem-estar emocional de todos. Colocar-se no lugar da outra parte pode parecer desafiador, mas é essencial para restaurar a harmonia.