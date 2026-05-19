Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de fortalecimento na comunicação e carisma, auxiliando na defesa de interesses pessoais. É importante buscar objetividade nas informações e valorizar os intercâmbios culturais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma injeção de energia na área material, uma chance de usar seus conhecimentos e criatividade na gestão de recursos. Lembre-se que a felicidade não pode ser comprada com dinheiro. Gêmeos (21/05 - 20/06)Gêmeos, o céu indica uma projeção pessoal intensa hoje, graças à entrada do Sol no seu signo, onde se encontra com Mercúrio e Urano. Há grande chance de melhorar a autoestima e a imagem pública, pois seu lado criativo e intelectual estão em destaque. É um bom momento para adquirir conhecimento. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a quarta-feira sinaliza que pode ser um bom momento para cuidar de si mesmo. Reflexões e autocuidado se destacam pela presença do Sol na área de crise com Mercúrio e Urano. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a amizade e as ações coletivas estarão em destaque, especialmente aquelas cercadas por afinidades culturais. Este pode ser um bom momento para se abrir às parcerias. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu aponta uma tendência de prosperidade na carreira. A união do Sol, Mercúrio e Urano na área do trabalho pode valorizar sua imagem profissional e ajudar a formar boas alianças. Há grande chance de suas ideias originais se destacarem. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica chance para ampliar horizontes intelectuais e autoestima ao buscar autoconhecimento e transformação. Estudos e viagens podem agregar valor à bagagem cultural. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de fortalecimento emocional e estruturação de aspectos fundamentais da vida, com foco no patrimônio. O clima de cumplicidade no círculo de confiança tende a ser maior. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário o céu indica que é um momento propício para valorizar trocas culturais e parcerias. O envolvimento em iniciativas colaborativas pode trazer valor a suas vivências. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom momento para sua saúde e atividade mental. Com o Sol aliado a Mercúrio e Urano nessa área, há chances de aumento da autoestima e produtividade, tanto em casa quanto no trabalho. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma quarta-feira de diversão e prazeres intelectuais na convivência social, graças à presença do Sol na área de lazer, aliado a Mercúrio e Urano. Há chances de sua popularidade aumentar, melhorando sua imagem entre amigos e em seus relacionamentos em geral. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o trânsito do Sol pela área familiar indica um reforço nas relações e nos interesses em grupo. Aproveite para valorizar seus laços fraternos e aprimorar o ambiente doméstico.