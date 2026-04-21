Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica intensificação do comprometimento com a vida em família. A rotina em casa pode ficar mais produtiva e acolhedora, mas vale a pena evitar assumir todas as responsabilidades. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica hoje a possibilidade de novas parcerias por meio de um pensamento estratégico e motivador. No entanto, pode ser um bom momento para evitar reações defensivas a críticas, buscando aprender com elas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, nesta quarta-feira, o céu indica que ações bem planejadas podem funcionar, apesar de possíveis limitações materiais. Fique atento ao que é realista e utilize bem os recursos disponíveis, evitando dívidas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o dia pode trazer confiança para se expressar e iniciar ações práticas, favorecendo situações proveitosas. Mas, é preciso agir com cautela para evitar impactos negativos nos outros. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que sua capacidade de perceber problemas pode te ajudar a lidar com obstáculos. Considere calma e paciência para não acelerar processos. No amor, o cenário sugere que talvez seja necessário dar mais atenção à relação. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que suas ações conjuntas se fortalecem com as parcerias e amizades fortificadas. Tente fazer um balanço entre vida pública e privada para evitar intromissões. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o encontro entre Lua e Júpiter indica um momento de amadurecimento na área profissional. É uma chance de desenvolver estratégias eficientes para o trabalho de maneira produtiva. No entanto, lembre-se de não ignorar sua vida pessoal e intimidades, especialmente com a tensão celestial entre Mercúrio, Marte e Saturno. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que uma percepção mais aguçada dos eventos pode auxiliar suas escolhas, alinhando-as melhor aos seus valores pessoais. Existe a sugestão de agir com discrição nas suas metas, devido ao ambiente competitivo. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que o signo de Sagitário tem oportunidade de entender melhor seus desafios pessoais hoje. Quem sabe é hora de estabelecer estratégias para superá-los e se fortalecer internamente, mas sem alarde ou pressa. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que o trabalho conjunto ganha força com a união de Lua e Júpiter. Há evolução nos interesses coletivos e desejo de contribuir para o todo. Porém, não ignore suas necessidades pessoais. Aquário (20/01 - 18/02)Visão geral para o signo de Aquário nesta quarta-feira: O céu indica que é um bom momento para aplicar suas capacidades práticas e intelectuais na gestão de projetos profissionais. Também existe possibilidade de desafios que exigem ajustes frequentes. N Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica uma fase de expansividade para o signo de Peixes, aberto para contatos proveitosos e conexões pessoais úteis hoje. Pode haver tensões, é importante manter a diplomacia para evitar rupturas.