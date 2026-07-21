Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma fase iluminada por carisma e popularidade social. O Sol traz chances de muita diversão e recompensas por sua habilidade de articulação. Quanto ao amor, é uma boa hora para refletir e enfrentar eventuais problemas, cuidando Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma movimentação positiva na área doméstica com a entrada do Sol. Seu lar pode ganhar um ambiente mais aconchegante e funcional. A convivência com os familiares pode ser mais afetuosa e tranquila. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um dia de expansão na área comunicativa. Com a presença do Sol, pode ser um bom momento para aprimorar habilidades interpessoais e aprender. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o Sol sinaliza uma expansão de perspectiva em relação às necessidades práticas do cotidiano e oportunidades de aprimorar a situação financeira, principalmente com a aproximação de Júpiter. No entanto, pode ser um bom momento para observar limites financeiros, principalmente ao querer agradar pessoas queridas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o Sol transitando por sua área indica possibilidade de expansão pessoal e disposição para lutar pelas suas conquistas, pois há encontro com Júpiter. Aproveite para valorizar seu brilho pessoal. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o Sol ilumina a área de questões que precisam de maior atenção, trazendo a chance de refletir sobre aspectos que poderão ser superados. O céu indica que isso ajudará aprimorar o presente e abrir caminhos futuros. Libra (23/09 - 22/10)Signo de Libra, o céu indica que a fraternidade e o companheirismo podem estar em destaque na sua área de amizades, favorecendo a vida em comunidade e abrindo espaço para grandes realizações coletivas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que o Sol ilumina a área profissional, impulsionando novas vocações e gerando entusiasmo nos negócios. Isso pode abrir caminho para oportunidades de crescimento na carreira, principalmente com a companhia de Júpiter. Considere atividades para aprimorar seus conhecimentos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia de maior clareza para seus ideais e horizontes pessoais mais amplos. Pode ser um bom momento para iniciar novos projetos ou dar vida nova aos seus planos. Viagens podem ser interessantes. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o Sol em seu setor íntimo sugere um bom momento para encarar temas difíceis com o intuito de ganhar mais confiança. Possíveis confrontos podem ser necessários para aprimorar sua vida. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que interações pessoais podem trazer bem-estar nessa fase. A área de relacionamentos está iluminada, o que aumenta as chances de melhorar vínculos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu anuncia vitalidade redobrada e uma perspectiva positiva para a saúde e rotina. Pode ser um bom momento para investir em atividades físicas, que auxiliam no bom funcionamento do dia-a-dia e na autoestima. Parcerias também podem ser fortalecidas nessa fase.