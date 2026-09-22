Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries pode enfrentar desafios interpessoais em grupos, com a oposição entre Lua e Júpiter. O trígono entre Lua e Mercúrio favorece o diálogo e a busca por acordos. Concentre-se no que pode ser resolvido diretamente. Touro (20/04 - 20/05)Há desafios na gestão diária para o signo de Touro, com a conciliação entre vida profissional e familiar. O céu favorece rever prioridades e dividir responsabilidades, ajudando a preservar a energia nas relações e evitar o cansaço. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que o signo de Gêmeos pode lidar com contrastes ideológicos. Há espaço para o diálogo saudável, buscando compreender outros pontos de vista. Nas relações, vale priorizar a conversa racional para superar as diferenças. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode enfrentar desafios práticos e financeiros, exigindo cautela nas decisões. A oposição entre Lua e Júpiter sinaliza limitações, mas o trígono com Mercúrio favorece o planejamento. Conversar sobre prioridades com clareza ajuda a encontrar soluções e evitar inseguranças. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que o signo de Leão pode lidar com incompatibilidades nas relações. O diálogo é favorecido para conciliar interesses e acordos. Vale focar em manter a relação funcionando bem, sem insistir em provar quem está certo. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a rotina pode exigir maior capacidade analítica e de adaptação. A Lua em oposição a Júpiter indica obstáculos na gestão. O trígono com Mercúrio favorece a otimização de recursos e soluções simples para desafios. Libra (23/09 - 22/10)Há chance de tensões no meio social para o signo de Libra, com divergências e atritos. É um bom momento para conversas sensatas e para valorizar o que é realmente importante. Preserve-se de situações que geram ruído. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode enfrentar desafios para equilibrar demandas profissionais e familiares. A oposição entre Lua e Júpiter pede atenção aos relacionamentos. O trígono Lua-Mercúrio favorece planejamento conjunto para evitar disputas. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode enfrentar dificuldades em temas sensíveis, pela oposição entre Lua e Júpiter. Um trígono com Mercúrio favorece a clareza para conversas. Busque ambientes tranquilos para o diálogo. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a oposição entre Lua e Júpiter pode trazer obstáculos financeiros. A inteligência e capacidade de organização, com a harmonia entre Lua e Mercúrio, favorecem soluções. Evite decisões impulsivas e redefina prioridades. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a oposição entre Lua e Júpiter pode trazer conturbação no convívio. Diferenças de vontade podem ampliar disputas. Há espaço para defender seus pontos de vista e buscar acordos pacíficos com a ajuda de Mercúrio. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes pode sentir as preocupações ampliadas, demandando uma postura objetiva. Há espaço para organizar pensamentos e conversar com calma sobre as relações. Evite conclusões precipitadas.