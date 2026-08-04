Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que para o signo de Áries, a Lua Minguante pede uma abordagem cautelosa e diplomática nas relações com grupos, especialmente na área social. Júpiter e o Sol também apontam a necessidade de atenção às questões materiais, podendo ser um bom momento para lidar com recursos compartilhados a fim de evitar mal-entendidos ou prejuízos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que hoje pode ser um bom momento para refletir e ponderar. Emoções podem surgir com a Lua Minguante em seu signo, assim como desafios na área de trabalho com a presença de Plutão, e tensões na família com Júpiter e o Sol. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de reflexão e renovação. Conflitos antigos podem ressurgir, demandando resoluções que encerrem ciclos. Aproveite para curar emoções e entender sentimentos passados, e assim, permitir avanços na vida amorosa com mais maturidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento propício para refletir sobre as relações e como elas afetam sua vida pessoal. Talvez seja necessário tomar uma posição para fortalecer os laços que são genuinamente importantes para você, considerando também suas questões materiais e íntimas. Saiba desapegar e valorize as parcerias de confiança. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma necessidade de equilíbrio entre a vida privada, profissional e relacional. Existe uma chance de a Lua Minguante na área de trabalho e as tensões com Júpiter, Sol e Plutão na área dos relacionamentos incitarem revisões de rotina e quebra de hábitos improdutivos. Este pode ser um bom momento para reorganizar prioridades. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para repensar comportamentos limitantes. Encare os desafios como oportunidade para reflexão e maturidade. Há chance de superar antigas amarras emocionais, especialmente nas áreas de crise e no cotidiano. Se openha à ideia de mudança para dar mais leveza e profundidade a seus relacionamentos. Libra (23/09 - 22/10)O céu para o signo de Libra indica que o aprimoramento pessoal está em alta agora, mesmo que isso signifique encontrar alguma frustração no caminho. A Lua está fazendo com que a área íntima esteja mais sensível, enquanto Plutão traz desafios na área social. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que parcerias podem ser um tanto exigentes. Na área dos relacionamentos, trabalho e família, desafios podem surgir, mas é possível usar isso como uma chance para identificar e transformar padrões. Será um bom momento para fortalecer vínculos com diálogo e confiança. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que é um bom momento para desacelerar e rever hábitos. Ajustes capazes de melhorar a saúde mental e física são bem-vindos. Na área de cotidiano e espiritual, abandonar idealizações ajuda também na forma de ver e vivenciar o amor. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a Lua Minguante na área social e os eventos tensos envolvendo este astro, Júpiter e o Sol na área íntima, além de Plutão na área material, sugerem um período de revisão nas dinâmicas sociais. Pode ser um bom momento para se desvencilhar de laços abusivos e reforçar círculos de confiança. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que é um bom momento para reflexões profundas sobre seus padrões comportamentais, especialmente na área familiar e de relacionamentos. O recolhimento pode ser importante para identificar aspectos que precisam de aperfeiçoamento. Júpiter, Sol e Plutão reforçam essa orientação. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a quarta-feira pode ser um dia de questionamentos. A Lua Minguante na área comunicativa e tensões entre Sol e Júpiter podem indicar necessidade de revisão de ideias e abandono de ilusões. Plutão sugere uma crise, portanto, opte por ser discreto e evitar polêmicas.