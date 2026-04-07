Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, esta quarta-feira traz potencial criativo para as questões práticas e gestão de recursos no trabalho, graças à harmonia entre a Lua e Vênus. Os arianos precisam ter cuidado para não descuidarem da vida pessoal, em meio ao excesso de compromissos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro nesta quarta-feira, há chance de vivenciar experiências cheias de significado, seja sozinho ou bem acompanhado, o céu indica harmonia interior e sinergia interpessoal. Mas lembre-se: os desafios podem surgir e pedem maturidade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a importância de valorizar laços emocionais profundos. Pode ser um bom momento para fortalecer vínculos com compreensão e entrega, mas atenção com idealizações e expectativas altas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um desejo por trocas emocionais e criativas, promovendo leveza nas relações e interações culturais. Entretanto, a área profissional e familiar podem exigir mais empatia mediante possíveis cobranças e desafios. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a convivência diária pode ser mais agradável. Foque em equilibrar fé e realismo para evitar contratempos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a Lua indica uma fase de conexão social e criatividade. Ao mesmo tempo, é necessário ter cuidado para respeitar o espaço alheio e preservar a individualidade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um período favorável para fortalecer os laços nos relacionamentos íntimos. Aproveite este momento para se dedicar à arte, ao cuidado mútuo e ampliar a sinergia emocional. O desafio atual é negociar as responsabilidades na sua área familiar. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma tendência para diálogos sensíveis e trocas que despertam o pensamento criativo. Há chance de enfrentar desafios cotidianos, por isso, acordos práticos podem ser importantes. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o dia indica possibilidade de boa gestão de recursos financeiros, graças à harmonia de sua Lua com Vênus em uma área material. Ainda assim, tenha cautela nos investimentos e mantenha expectativas reais para lidar com as tensões lunar com Saturno, Netuno e Júpiter. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom momento para elevação da autoestima e fruição de prazeres, seja na própria companhia ou com amigos. Há chance de um magnetismo pessoal mais forte, deixando-o nas atenções. Contudo, é importante preservar suas intenções e intimidade. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu aponta que uma maior consciência sobre as dificuldades em manter o equilíbrio emocional te auxiliará a valorizar seu bem-estar e imagem pessoal. Com a Lua em bom aspecto com Vênus, pode ser um bom momento para trabalhar na cura de ressentimentos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um momento agradável em companhia de amigos, com possibilidade de compartilhar experiências e criar conexões positivas. Contudo, cuidado com excessos de generosidade que possam prejudicar as finanças.