Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que é um bom momento para o signo de Áries desacelerar e cuidar de si. Que tal aproveitar o conforto do lar e a companhia de quem você gosta? Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma etapa de superação e desenvolvimento ligada a desafios familiares. Há chances de se tranquilizar e tornar a convivência mais leve, partilhando prazeres simples. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, pode ser um bom momento para interações sociais equilibradas, onde diplomacia e negociação sejam valorizadas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a Lua Minguante indica que pode ser o momento de agir discretamente, revisar metas e ajustar estratégias. A criatividade potencializa recursos, como sugere a harmonia da Lua com Vênus. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um dia propício para reflexões profundas e revisões de objetivos. A Lua Minguante sugere um momento para livrar-se de limitações emocionais e ampliar sua visão de mundo. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de ajustes nos relacionamentos íntimos. Pode ser necessário adotar uma postura diplomática para amenizar diferenças. Há chance de usar a criatividade para melhorar o patrimônio, graças à harmonia entre Lua e Vênus. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a quarta-feira sugere um momento para avaliar aspectos de compartilhamento em parcerias, graças a sinais de tensão entre a Lua, Sol e Mercúrio. Mantenha-se aberto a novas ideias e interações culturais, a Lua e Vênus indicam harmonia neste sentido. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, hoje pode ser uma oportunidade de revisar parcerias de trabalho, evitando discussões fora do propósito. Mostrar gentileza se mostra crucial. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode ser o momento de diminuir a exposição social e ser mais reservado emocionalmente. Isso pode lhe ajudar a aprimorar suas redes e a forma como age em grupos. Valorize contatos que enriqueçam sua bagagem cultural. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia para agir de forma minuciosa e analítica, dando atenção especial à gestão da vida cotidiana. Dialogar e trocar ideias pode trazer soluções criativas para a economia doméstica. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que uma postura socialmente discreta pode ser uma boa ideia nesta quarta-feira. Com a Lua em fase minguante e tensa com o Sol e Mercúrio, é um bom momento para refletir sobre o que te incomoda e como melhorar a comunicação. Na esfera pessoal, há chance de fortalecer os laços afetivos, conforme sugere a harmonia entre Lua e Vênus. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica revisão nas finanças e ajustes para melhoria na economia doméstica. A economia criativa pode ser uma aliada para esta melhoria.