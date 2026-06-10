Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma tendência a procurar segurança material, com possíveis atenções voltadas para o controle dos gastos. Momento favorável para poupar e se planejar financeiramente. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica intensificação na força de vontade do signo de Touro, tendo chance de reações mais intensas. Pode ser importante autocuidado e evitar impulso ao lidar com pressões de trabalho. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica dramas emergindo com a Lua na área de crise se aproximando de Marte e formando uma conexão tensa com Plutão na casa espiritual. Pode ser o momento para diminuir o ritmo, promovendo bem-estar e serenidade para reconquistar o equilíbrio interno. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a quinta-feira é de colaboração e atividades em grupo. Tensões podem surgir, então evite jogos de poder e seja diplomático. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, hoje o céu indica uma boa chance de ter um dia ativo e produtivo no ambiente de trabalho. As relações com as pessoas ao redor podem enfrentar alguns desafios, então trabalhe o tato. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de grande força de vontade e anseio por novas experiências. Encoraje-se a sair da zona de conforto, mas faça escolhas prudentes para não afetar suas conquistas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra nesta quinta-feira, o céu indica uma profundidade em suas emoções, alimentadas pelos instintos conforme a Lua se aproxima de Marte. Há chance de impulsividade, por isso é crucial manter o controle para manter bons relacionamentos e evitar disputas, especialmente com Plutão na área social. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a quinta indica possibilidade de dinamismo em parcerias devido à interação da Lua e Marte. No entanto, cautela na comunicação é recomendada, diante da tensão com Plutão. Seja suave e diplomático. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica atitudes práticas e conscientes, um bom equilíbrio energético. A Lua na área do cotidiano se aproxima de Marte. Contudo, a comunicação pode carregar mais emoção, podendo se tornar mais desafiadora. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um bom momento para se envolver em iniciativas coletivas, priorizando o bem-estar comunitário, devido à Lua em sua casa social e a conexão com Marte. Contudo, é crucial definir como os recursos serão compartilhados, evitando confundir amizade e finanças, devido à tensão da Lua com Plutão na área material. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma quinta-feira protetora e comprometida com a família graças à Lua próxima de Marte. Todo esse zelo, no entanto, pede respeito ao espaço alheio para evitar invasões indesejadas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que será um bom momento para expressão e argumentação graças à Lua e a Marte. No entanto, é fundamental refletir antes de opinar em situações sensíveis para evitar alimentar conflitos.