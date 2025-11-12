Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma busca por novas experiências, graças à junção de Mercúrio e Marte. Mas atenção, a prudência é essencial para evitar imprevistos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um bom momento para agir conforme seus instintos e se posicionar na conquista de suas ambições. Há desafios, por isso atenção às finanças e relações. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a quinta-feira traz um período desafiador em termos de parcerias. O céu indica que pode haver stress ou defensiva se os desafios não forem bem gerenciados. Serenidade é importante para lidar com isso. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a conjunção de Mercúrio e Marte na rotina diária pode trazer dinamismo, além de possíveis desafios inesperados, que podem causar estresse. Isso tem o potencial de afetar as interações pessoais devido às tensões com Lua e Urano. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o encontro de Mercúrio e Marte na sua área social pode trazer destaque, seja conduzindo opiniões ou estando no centro de conflitos. Cuidado com suas palavras em meio a temas polêmicos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, nesta quinta-feira, o céu indica chances de ação e disposição na área da vida doméstica, mas é preciso cuidado pois há possibilidade de impaciência. Cultive equilíbrio emocional e pense antes de opinar. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o encontro de Mercúrio com Marte traz chances de dinamizar a comunicação e o relacionamento com as pessoas. Porém, há risco de conclusões precipitadas. Prudência é essencial nesta fase. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica que o signo de Escorpião terá um forte desejo de realização, sendo possível até investir financeiramente em seus próprios objetivos. Evite decisões precipitadas e não avalie as consequências. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um possível aumento da segurança na expressão pessoal, mas também tendência à impaciência. Cuidado com suas ações e opiniões em ambientes de trabalho. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que o signo de Capricórnio precisará de momentos de descanso mental e físico para lidar com desafios. Pode ser essencial controlar a ansiedade e evitar ações impulsivas para prevenir prejuízos. Lembre-se de cuidar do seu bem-estar. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica conversas e ações conjuntas empolgantes, mas também com desafios. Evite conflitos e conviva com as diferenças. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que seu ímpeto para agir aumenta na área profissional. Fique tranquilo em relação aos resultados, especialmente ao lidar com os colegas de trabalho.