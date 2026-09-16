Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que o signo de Áries pode vivenciar dilemas éticos, gerando inquietação. Há espaço para focar e ser produtivo, aproveitando uma base mais madura nas relações. Evite especulações e converse sobre fatos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, há chance de impulsos aflorarem, pedindo cuidado para evitar riscos. A tensão entre Lua, Urano e o Sol indica moderação. É um bom momento para recolhimento e serenidade, favorecendo segurança e proximidade afetiva. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica conflitos interpessoais que pedem sabedoria. Diferenças podem se intensificar nas relações, mas o diálogo e os acordos são o melhor caminho. Há espaço para conversas produtivas com a Lua, Júpiter e Saturno, evitando disputas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia delicado nas relações, com choques de interesse e impaciência pela tensão de Lua, Urano e Sol. Vale buscar estabilidade com escolhas práticas e compromissos definidos. Evite fazer da rotina um campo de batalha. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, aspectos tensos da Lua podem indicar conflitos em grupo ou desconfortos sociais. Há espaço para priorizar vínculos com afinidades profundas; vale focar em relações que promovam harmonia. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a convivência pode ter imprevistos e reações defensivas. Há chances para retomar a confiança. Mostre disponibilidade para ajustar planos nas relações. Libra (23/09 - 22/10)O signo de LIBRA pode ter reações intensas hoje, com a Lua em aspectos tensos com Urano e Sol. O grande trígono com Júpiter e Saturno sugere buscar apoio em pessoas confiáveis e preservar a intimidade das relações. Escorpião (23/10 - 21/11)A impulsividade pode estar em alta para o signo de Escorpião, com a Lua em tensão com Urano e o Sol. Evite gastos inconsequentes e excessos. Há espaço para autocontrole e para estabelecer prioridades mais sólidas em todas as áreas. Sagitário (22/11 - 21/12)O individualismo do signo de Sagitário pode ser um obstáculo nos relacionamentos hoje. A Lua Crescente acentua o desejo de seguir a própria vontade. Há espaço para considerar as necessidades da pessoa amada e resgatar a solidariedade e cumplicidade. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode sentir insatisfações aflorarem hoje, com risco de atitudes extremas. O céu sugere reduzir os movimentos e dar tempo às emoções antes de tomar decisões definitivas. Há espaço para estabilidade ao se recolher. Aquário (20/01 - 18/02)O meio social pode ser desafiador para o signo de Aquário, com chance de conflitos em grupo. Para as relações, vale focar nas afinidades. Há espaço para o diálogo construtivo e maduro. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o excesso de responsabilidades pode gerar estresse e tensão. Há chance de estabilidade ao adotar uma postura prática. Simplifique demandas e preserve energia.