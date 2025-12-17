Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries o céu indica que a busca por mais conhecimento pode ser relevante hoje. Convém equilibrar o lazer com as finanças e obrigações diárias. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica cumplicidade nas relações pessoais, gerando uma combinação favorável entre emoção e racionalidade. No entanto, convém manter a discrição na vida social. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o encontro da Lua com Mercúrio e Vênus indica elevação na empatia e na compreensão das necessidades alheias, mas cuidado para não absorver problemas dos outros. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um melhor aproveitamento das rotinas e bem-estar familiar. Porém, desafios podem surgir, então, pense bem nas estratégias antes de agir. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu hoje indica acessibilidade para interações sociais, especialmente para desfrutar de prazeres momentâneos. Cuidado com os gastos para evitar imprudências financeiras, mesmo com a empolgação. Virgem (23/08 - 22/09)No céu, a Lua, Mercúrio e Vênus sinalizam para o signo de Virgem uma intensificação dos assuntos familiares. Este pode ser um bom momento para planejar o cotidiano e aproveitar interações afetivas e intelectuais na área doméstica. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que a expressão de sentimentos e ideias ganha destaque, assim como a criatividade. Tenha delicadeza ao trazer temas sensíveis, evitando controvérsias. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma oportunidade para optimizações financeiras com a Lua se unindo a Mercúrio e Vênus. Cuidado com os gastos desnecessários e evite misturar amizades e negócios. Sagitário (22/11 - 21/12)Para Sagitário, o céu indica que é um bom momento para valorizar-se mais e expressar suas ideias. Contudo, tome cuidado para não expor demais sua vida privada, principalmente em espaços formais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu revela maior lucidez para lidar com desafios. A Lua, em harmonia com Mercúrio e Vênus, favorece a percepção de alternativas e soluções, desde que haja controle emocional e cautela diante de suposições sem sentido. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidade de momentos divertidos com amigos, graças à Lua, Mercúrio e Vênus. No entanto, é bom respeitar limites entre o público e o privado. Peixes (19/02 - 20/03)Hoje o céu indica que os peixes poderão destacar seu potencial intelectual e criativo no trabalho. Fique atento para se proteger de competições injustas.