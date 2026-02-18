Áries (21/03 - 19/04)O céu indica para o signo de Áries um aumento do senso crítico e intelectual hoje. Pode ser um bom momento para se dedicar a projetos profissionais, planejamento das rotinas e autoconhecimento. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que é possível desenvolver uma percepção mais clara sobre suas habilidades e pontos fracos. Há chance de fortalecer o foco nos estudos e trabalho, além de melhorar a maneira de lidar com desafios pessoais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para reflexão sobre valores e metas de vida, especialmente na área das finanças. Eventuais falhas podem servir como aprendizado para o futuro. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que pode haver chances de fortalecimento nos laços de confiança e compartilhamento de interesses. Podem surgir oportunidades para conversas e acordos que tendem a fluir com facilidade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento para exercer o senso crítico nas rotinas. Pode ser um bom momento para estabelecer prioridades e se articular diplomaticamente com os outros. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, prazeres intelectuais surgem com a união da Lua, Mercúrio e Saturno, indicando um bom momento para conversas sérias com pessoas de confiança. Isso pode ajudar você a entender melhor os desafios. Planeje bem e execute com qualidade para manter a estabilidade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que este pode ser um ótimo dia para aproveitar locais tranquilos e momentos de reflexão. Tente estabelecer um entendimento mais profundo com os que convivem com você e planejar melhor sua rotina para organizá-la. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu sugere um aumento na autoconfiança, o que pode ser bom para expressar opiniões e criar relações sociais. Contudo, é importante considerar outras perspectivas e ouvir mais. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu aponta que o signo de Sagitário poderá ter melhoras na administração de sua vida prática hoje. O entrosamento entre Lua, Mercúrio e Saturno indica uma forte articulação de pensamento e mais envolvimento com quem convive. Priorize as finanças e o planejamento de gastos. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que o signo de Capricórnio está mais exigente sobre sua qualidade de vida e projetos no momento. Concentrar em tarefas mais complexas e dialogar com pessoas experientes pode ser recomendado agora. Aquário (20/01 - 18/02)Signo de Aquário, o céu indica que é tempo de objetividade e espírito crítico, especialmente em situações que demandam habilidades intelectuais reforçadas pela Lua em conjunção com Mercúrio e Saturno. Revise o que é relevante e aprenda com as dificuldades para aprimorar-se. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que laços de confiança podem se fortalecer. Pode ser um bom momento para unir esforços em busca de metas compartilhadas. Talvez você precise apoiar alguém em dificuldade, mostrando que seu bom senso e conselhos podem fazer diferença.