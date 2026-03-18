Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para expressar empatia e confiança, criando harmonia com os que estão à sua volta. Desafios domésticos podem testar sua resiliência, mas não se desanime! Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para a autoanálise frente aos desafios. Use os obstáculos como oportunidades para crescimento pessoal. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma tendência para fortalecer relações com bons amigos, podendo trazer prazeres especiais para a vida doméstica e profissional. No entanto, pode ser um bom momento para controlar os gastos, conforme sugere a tensão com Júpiter. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de resiliência e criatividade na área profissional. Concretizar ideias que já estão amadurecendo é uma possibilidade. Enfrentar obstáculos? Não desanime, persista. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um fortalecimento da fé e uma conexão maior com as suas vocações. É um período muito favorável para valorizar os estudos, o conhecimento e momentos de reflexão ou meditação. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, é uma quinta-feira de prazer e gratificação pessoal, com tendências a uma postura responsável e refinada nas experiências. O céu indica que você pode desfrutar mais dos sentidos e de tudo que alimenta sua alma, ainda que seja recomendável evitar exposições públicas excessivas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma forte sensibilidade para as necessidades dos outros, especialmente nas relações pessoais. Pode ser um bom momento para dedicar-se ao afeto e aprender a lidar de forma mais eficiente com a pessoa amada, apesar de eventuais dúvidas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que este pode ser um bom dia para adotar uma postura proativa e otimista. A Lua se encontra com Netuno, Saturno e Vênus na área do dia a dia, favorecendo ações que tragam melhorias duradouras. Seja cauteloso com mudanças impulsivas, devido à tensão com Júpiter. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode ser um bom momento para interagir com grupos escolhidos a dedo. Experiências compartilhadas agora podem fortalecer esses laços. No entanto, evite misturar amigos e negócios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a conjunção da Lua com Netuno, Saturno e Vênus aponta para um dia de comprometimento e afeto em família. Isso pode melhorar a qualidade da vida doméstica e bem-estar. Considere ações de longo prazo e busque o consenso com quem convive, pois há tensão com Júpiter. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu na quinta-feira indica tendências para conexões mais profundas e autênticas, graças a união de Lua, Netuno, Saturno e Vênus na área da comunicação. Seja prático com suas ideias para manter o foco. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que práticas criativas podem tornar suas rotinas mais funcionais. Vale a pena investir em melhorias, mas sem comprometer suas finanças.