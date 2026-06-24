Áries (21/03 - 19/04)Hoje para o signo de Áries, o céu indica que a compreensão de problemas será mais simples, favorecendo soluções efetivas. Cuidado com a intolerância nas relações, ela estará em alta e pode comprometer afeições. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que as amizades e relações baseadas na confiança e intelecto tendem a se fortalecer hoje. Contudo, é importante ter cautela com possíveis alterações de humor que podem estremecer o convívio. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que seu desempenho intelectual pode estar em alta na gestão do trabalho e da vida cotidiana. Contudo, seja cauteloso ao encarar desafios que questionem suas ideias. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a quinta-feira pode ser um momento de introspecção e estudos, indicado pela harmonia entre a Lua, Mercúrio e Júpiter. Em contrapartida, a tensão entre a Lua, Vênus e Marte pode demandar uma postura mais reservada para evitar possíveis desentendimentos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão nesta quinta-feira, o céu sugere um possível conflito entre seus planos e o que grupos, como família e trabalho, esperam. Uma solução seria buscar atividades mais independentes, beneficiadas pela harmonia de Mercúrio e Júpiter. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um possível desafio na comunicação devido à Lua tensa com Vênus e Marte. Diplomacia e argumentos ponderados são a chave, conforme sugerido pela Lua em harmonia com Mercúrio e Júpiter. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia que requer cuidado nas decisões relacionadas ao materialismo. Há chance de imprudência. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma postura defensiva diante de situações de tensão com Vênus e Marte. Poderia ser um bom momento para adotar uma abordagem diplomática, aberta a acordos, indicada pela harmonia entre Mercúrio, Júpiter e a Lua. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, é recomendado se recolher e avaliar os acontecimentos de modo racional, pois suas emoções podem transbordar de forma intensa. Isso pode prejudicar sua capacidade de lidar com desafios, principalmente com a Lua tensionada com Vênus e Marte. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para os de signo de Capricórnio, o céu indica um momento de bastante sensibilidade quanto às necessidades alheias, tornando-o um bom ouvinte e conselheiro. Cuidado com os limites, principalmente financeiros. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica estresse potencial no trabalho, pedindo atenção ao ritmo de atividades e ao seu bem-estar. Considere focar em tarefas introspectivas e descanso. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta quinta-feira, o céu indica uma harmonia entre a Lua e Mercúrio, Júpiter na área espiritual, podendo reforçar seus ideais e acuidade analítica, refletindo positivamente nas suas ações.