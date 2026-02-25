Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um período positivo em casa, com chances de superar desafios em família. Sua energia deve proporcionar segurança aos que estão próximos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o dia aponta para uma elevação na habilidade de diálogo, graças à união entre Lua e Júpiter na área de comunicação. O sol indica chances de maior conexão com aqueles ao redor e ideias enriquecidas a partir das trocas. Explore as redes virtuais para isso. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu aponta um aumento no senso empreendedor, elevado pelo encontro entre Lua e Júpiter na área material, o que pode trazer situações favoráveis na vida diária e patrimônio. Há possibilidade de otimizar recursos alternativos, especialmente na economia criativa. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que Lua e Júpiter fortalecem suas certezas. Há chance de expandir seus horizontes, aumentar seu conhecimento e melhorar a qualidade dos diálogos em grupos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o encontro entre Lua e Júpiter aponta para um bom momento para superar desafios do dia a dia, otimizando rotinas e recursos tanto em casa quanto no trabalho. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica conexões fortes e comunicação fluída no âmbito das amizades. Aproveite o bem-estar dessa harmonia para fortalecer parcerias. Há chance de estabelecer alianças prósperas com base nos interesses em comum. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu aponta para uma fase de prosperidade no trabalho, intensificada por ações mais ousadas. Há grande chance de expansão intelectual e reconhecimento, gerando um aumento na autoconfiança. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma expansão dos horizontes, com possíveis oportunidades surgindo. Pode ser um bom momento para iniciar estudos ou projetos novos, já que há chances de sucesso. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu sugere que há chance de fortalecimento interior e maior percepção de oportunidades pessoais. Pode ser um bom momento para focar na gestão dos seus bens, descartando ou aprimorando o que for necessário. Tente se conectar mais com as pessoas ao seu redor. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que para o signo de Capricórnio, as parcerias podem trazer oportunidades mais promissoras do que iniciativas solo. Com Lua e Júpiter favorecendo, há chances de estreitar laços por meio da cumplicidade e afetividade. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma harmonia na rotina e nas relações sociais, com alinhamento de objetivos. Há chance de evolução profissional e equilíbrio emocional frente aos desafios diários. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o encontro entre Lua e Júpiter indica um dia prazeroso, em uma área social expansiva e otimista que se harmoniza com o Sol. Espere intercâmbios culturais enriquecedores.