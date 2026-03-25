Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que o encontro entre Lua e Júpiter traz uma boa convivência na área familiar. Mantenha o foco na gestão da vida íntima e evite emoções desnecessárias. Pode ser um bom momento para lidar de maneira prática com desafios cotidianos, especialmente com a interferência de Vênus. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o signo de Touro pode ter um dia muito comunicativo na quinta-feira. Ideias podem fluir e as amizades se fortalecerem com o impulso da Lua e Júpiter. Invista em projetos coletivos, mas lembre-se de lidar com possíveis desafios sem criar dramas desnecessários. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que seu senso de oportunidade pode se destacar na administração da vida cotidiana, graças à conexão entre Lua e Júpiter na área financeira. Pode ser um bom momento para adotar uma atitude prática e produtiva no trabalho, com o apoio de Mercúrio e Marte. No entanto, é preciso equilíbrio quanto a demandas sociais, devido à tensão com Vênus na área de amizades. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o encontro entre a Lua e Júpiter indica um aumento na autoconfiança, que favorece a expressão da autenticidade. A conexão com Mercúrio e Marte indica que pode ser um bom momento para expandir horizontes pessoais, mas atenção na área do trabalho para evitar procrastinação. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sinaliza um bom momento para lidar com desafios, graças ao encontro de Lua e Júpiter. Mercúrio e Marte sugerem maior autoconfiança. No entanto, cuidado com altas expectativas devido à Vênus. Seja prático. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu sugere uma tendência para buscar conexões autênticas, especialmente nas amizades, embaladas por conversas honestas e ações conjuntas. Há boas chances de um impacto em seus relacionamentos. Só evite se expor demasiadamente. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um aumento de propósito com potencial para crescimento profissional. Há chances de avanços no trabalho graças à Lua e Júpiter. As decisões práticas e a organização, promovidas pela harmonia com Mercúrio e Marte, podem favorecer o dia a dia. Cuide do equilíbrio emocional em eventuais conflitos, já que há tensão com Vênus na área dos relacionamentos. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu de hoje para o signo de Escorpião eleva a fé e incentiva a busca por experiências significativas. Seu envolvimento com causas coletivas pode se intensificar, conforme indicam os trânsitos com Mercúrio e Marte. Ao mesmo tempo, cuide das responsabilidades rotineiras, que tendem a pressionar pela quadratura com Vênus. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que seus instintos estão mais apurados, podendo ajudar a encarar desafios e oportunidades. Com a conjunção Lua-Júpiter na área íntima e trígonos com Mercúrio e Marte na área familiar, pode ser um bom momento para cuidar de assuntos pessoais e familiares. Tente evitar exposição excessiva. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica necessidade de trocas e crescimento em relações. Há chance de uma postura mais assertiva ser útil, especialmente com questões de comunicação. O dia pede equilíbrio emocional diante de desafios na área familiar. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que para o signo de Aquário, há chance de uma rotina mais estruturada e eficiente nas tarefas diárias, ajudando na boa gestão dos recursos financeiros. Evite imposições e prefira negociações. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu desta quarta-feira indica um bom momento para se destacar como um articulador de opiniões e ações. No entanto, é importante estar atento às finanças e evitar gastos excessivos.